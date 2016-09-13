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Инвестор возражает против исключения отеля в Ростове-на-Дону из программы подготовки к ЧМ

Спорт
13 сентября, 13:40 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Ранее власти региона заявили, что будут исключать строящиеся гостиницы Hyatt и Sheraton из программы подготовки из-за опасений, что отели не будут построены в срок
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Инвестор строящегося пятизвездочного отеля Hyatt в Ростове-на-Дону возражает против исключения объекта из программы подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам сообщил вице-президент компании Don-Plaza Андрей Демишин.

9 сентября первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что власти региона будут исключать строящиеся в Ростове-на-Дону пятизвездочные гостиницы Hyatt и Sheraton из программы подготовки к чемпионату из-за опасений, что отели не будут построены в срок.

"В связи с высокой степенью готовности объекта исключение Hyatt Regency Rostov Don-Plaza из программы подготовки к ЧМ-2018 нам кажется нецелесообразным, - сказал Демишин. - Согласно требованиям Международной федерации футбола город-организатор должен иметь полноценный отель "5 звезд" с соответствующим сервисом, других объектов такого масштаба в центре города и на финальной стадии строительства просто нет. Отель готов на 80%: завершаются фасадные работы, лифты и инженерные системы введены в строй, мы по-прежнему уверены, что прием гостей возможен осенью 2017 года".

По его словам, проект был отмечен золотой медалью конкурса European Property Award в Лондоне в номинации "Архитектура" и поэтому он включен в постановление № 518 правительства РФ, как один из ключевых проектов к ЧМ-2018.

"Также стоит отметить, что Международный конгрессный центр, который заработает на базе отеля, обеспечит полноценную конгрессную инфраструктуру для ЧМ-2018: конференции, рабочие встречи, пресс-штаб", - сказал Демишин.

Hyatt Regency Rostov Don-Plaza строится в центре города с 2010 года и является одним из объектов ЧМ-2018, включен в 518 постановление правительства РФ. Окончательная стоимость проекта составляет 6,5 млрд рублей - это на 2 млрд рублей больше, чем планировалось изначально. Ранее в интервью ТАСС Демишин сообщал, что сейчас ведется поиск соинвестора. На 18 этажах будут располагаться 188 гостиничных номеров, 37 апартаментных, торговый центр, кафе и рестораны, фитнес- клуб и зона SPA, автостоянка на 223 места.

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