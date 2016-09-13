Прощальный матч волейболистки Гамовой пройдет 1 октября в Казани

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МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Прощальный матч волейболистки Екатерины Гамовой состоится 1 октября в Казани. Об этом ТАСС сообщил директор казанского "Динамо" Сергей Чернышов.
"Прощальный матч пройдет 1 октября в Казани. Формат будет утвержден позднее", - сказал он.
В середине мая 35-летняя Гамова объявила о завершении карьеры, пояснив, что состояние здоровья не позволяет ей выступить на Олимпийских играх.
Гамова выступала за российские клубы "Метар" (1996-1998), "Уралтрансбанк" (1998-2000), "Уралочка" (2000-2003), "Динамо" Московская область (2003-2004), московское "Динамо" (2004-2009), турецкий "Фенербахче" (2009-2010) и казанское "Динамо" (2010-2016). За свою карьеру она 11 раз побеждала в чемпионатах страны. Является 4-кратной обладательницей Кубка России. В составе "Фенербахче" стала чемпионкой Турции, обладательницей Кубка и Суперкубка страны.
В составе казанского "Динамо" Гамова пять раз становилась чемпионкой России (2011-2015), победительницей Лиги чемпионов (2014) и клубного чемпионата мира (2014). В составе сборной России становилась двукратной чемпионкой мира (2006, 2010) и Европы (1999, 2001), двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2000, 2004).