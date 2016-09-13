Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прощальный матч волейболистки Гамовой пройдет 1 октября в Казани

Спорт
13 сентября, 13:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
Формат будет утвержден позднее
Материал из 1 страницы
Екатерина Гамова

Екатерина Гамова

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Прощальный матч волейболистки Екатерины Гамовой состоится 1 октября в Казани. Об этом ТАСС сообщил директор казанского "Динамо" Сергей Чернышов.

"Прощальный матч пройдет 1 октября в Казани. Формат будет утвержден позднее", - сказал он.

В середине мая 35-летняя Гамова объявила о завершении карьеры, пояснив, что состояние здоровья не позволяет ей выступить на Олимпийских играх.

Гамова выступала за российские клубы "Метар" (1996-1998), "Уралтрансбанк" (1998-2000), "Уралочка" (2000-2003), "Динамо" Московская область (2003-2004), московское "Динамо" (2004-2009), турецкий "Фенербахче" (2009-2010) и казанское "Динамо" (2010-2016). За свою карьеру она 11 раз побеждала в чемпионатах страны. Является 4-кратной обладательницей Кубка России. В составе "Фенербахче" стала чемпионкой Турции, обладательницей Кубка и Суперкубка страны.

В составе казанского "Динамо" Гамова пять раз становилась чемпионкой России (2011-2015), победительницей Лиги чемпионов (2014) и клубного чемпионата мира (2014). В составе сборной России становилась двукратной чемпионкой мира (2006, 2010) и Европы (1999, 2001), двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2000, 2004).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод из матча чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом"
10
Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив"
16
Фейерверк, аншлаг на трибунах и "Подковка армейская": ЦСКА открыл новый стадион
15
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"
2
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
3
Суд заключил под домашний арест гендиректора летного спецотряда "Россия"
4
В Кремле прокомментировали помещение под домашний арест директора летного отряда "Россия"
5
СК начал проверку по факту смерти бывшего хоккеиста Петра Девяткина
6
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
7
Cирийские военные заявили о сбитом израильском истребителе
Темы дня
Реклама