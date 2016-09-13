Россияне обеспечили себе бронзовые медали на Всемирной шахматной олимпиаде

БАКУ, 13 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по шахматам обеспечила себе бронзовые медали на Всемирной шахматной олимпиаде, которая проходит в Баку.

Перед последним туром россияне единолично занимали третье место с 16 очками, отставая от лидеров США и Украины на два очка. В последнем туре сборная России обыграла команду Италии со счетом 3:1. Владимир Крамник и Александр Грищук одержали победы в своих партиях. Ян Непомнящий и Евгений Томашевский сыграли вничью.

Сборная США победила канадцев со счетом 2,5:1,5, набрав 20 очков. Украинцы обеспечили себе победу в матче над словенцами. Они выиграли в двух партиях, еще одна партия закончилась вничью, а одна партия еще продолжается. Таким образом, украинцы также набирают 20 очков. Победитель турнира определится по дополнительным показателям.

Крамник после победы достиг самого высокого рейтинга в своей карьере - 2817,3 балла. На Олимпиаде в Баку он не потерпел ни одного поражения, пять раз обыграв соперников и три раза сыграл вничью.