Россияне обеспечили себе бронзовые медали на Всемирной шахматной олимпиаде

МОК: Уильямс и Байлз не были уличены в употреблении допинга на ОИ-2016Спорт 13 сентября, 17:45
Фотографии Москвы из архива ТАСС можно увидеть на выставках в столичных паркахОбщество 13 сентября, 17:34
Ветхие пятиэтажки полностью снесут в четырех округах Москвы до конца годаМосква 13 сентября, 17:19
ФАС: правкомиссия на ближайшем заседании рассмотрит покупку 25% Пулково катарским фондомЭкономика и бизнес 13 сентября, 17:12
Что ждут от нового детского омбудсменаОбщество 13 сентября, 16:40
Прием заявок на II Всероссийский музыкальный конкурс продлили до 1 октябряКультура 13 сентября, 16:32
Сноуден рассчитывает на помилование ОбамойМеждународная панорама 13 сентября, 16:28
ЦБ РФ: ситуация в банковском секторе РФ стабильная, восстанавливаются объемы кредитованияЭкономика и бизнес 13 сентября, 16:25
Порошенко анонсировал очередной транш от МВФ и перекрестилсяМеждународная панорама 13 сентября, 16:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАКУ, 13 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по шахматам обеспечила себе бронзовые медали на Всемирной шахматной олимпиаде, которая проходит в Баку.
Перед последним туром россияне единолично занимали третье место с 16 очками, отставая от лидеров США и Украины на два очка. В последнем туре сборная России обыграла команду Италии со счетом 3:1. Владимир Крамник и Александр Грищук одержали победы в своих партиях. Ян Непомнящий и Евгений Томашевский сыграли вничью.
Сборная США победила канадцев со счетом 2,5:1,5, набрав 20 очков. Украинцы обеспечили себе победу в матче над словенцами. Они выиграли в двух партиях, еще одна партия закончилась вничью, а одна партия еще продолжается. Таким образом, украинцы также набирают 20 очков. Победитель турнира определится по дополнительным показателям.
Крамник после победы достиг самого высокого рейтинга в своей карьере - 2817,3 балла. На Олимпиаде в Баку он не потерпел ни одного поражения, пять раз обыграв соперников и три раза сыграл вничью.