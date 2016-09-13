Россияне завоевали бронзовые медали на Всемирной шахматной олимпиаде

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БАКУ, 13 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по шахматам завоевала бронзовые медали на Всемирной шахматной олимпиаде, которая завершилась в Баку.
В последнем туре сборная России обыграла команду Италии со счетом 3:1. Владимир Крамник и Александр Грищук одержали победы в своих партиях, Ян Непомнящий и Евгений Томашевский сыграли вничью. Также в турнире принимал участие претендент на звание чемпиона мира Сергей Карякин. Таким образом, на счету российской команды 18 очков по итогам 11 туров.
Крамник достиг самого высокого рейтинга в своей карьере - 2817,3 балла. На Олимпиаде в Баку он не потерпел ни одного поражения, пять раз обыграв соперников и три раза сыграв вничью.
Золотыми медалистами Всемирной шахматной олимпиады стали американцы. Сборная США, за которую на турнире играли Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Уэсли Со, Сэмюэль Шенкленд и Рэй Робсон, набрала 20 очков. В последнем туре американцы одержали победу над канадцами со счетом 2,5:1,5.
Украинская сборная в составе Павла Эльянова, Руслана Пономарева, Юрия Криворучко, Антона Коробова и Андрея Волокитина завоевала серебряные медали. В последнем туре украинцы одержали победу над словенцами со счетом 3,5:0,5. Команда Украины набрала 20 очков, но по дополнительным показателям уступила первое место американцам.
Мужская сборная России становилась победителем Шахматных олимпиад шесть раз. Все победы были добыты подряд в период с 1992 года по 2002 год. На предыдущих восьми Олимпиадах россияне оставались без золотых медалей. Три раза они становились серебряными призерами и один раз бронзовыми.