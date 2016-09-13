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Игорь Захаряк назначен главным тренером клуба ФНЛ "Балтика"

Спорт
13 сентября, 23:02 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Владимир Нуякшев
Прежний тренерский штаб клуба подал в отставку после поражения клуба в матче с "Тамбовом", который состоялся 10 сентября
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КАЛИНИНГРАД, 13 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Игорь Захаряк назначен на пост главного тренера клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Балтика". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Прежний тренерский штаб "Балтики" во главе с Александром Горбачевым подал в отставку после поражения клуба в матче с "Тамбовом" (1:2), который состоялся 10 сентября.

"На должность главного тренера ФК "Балтика" назначен 52-летний специалист Игорь Захаряк. Игорь Владимирович уже трудился в тренерском штабе команды (в 2008 году) и имеет богатый футбольный опыт", - говорится в сообщении сайта. Отмечается, что Горбачев переведен на должность старшего тренера.

Последним местом работы нового главного тренера "Балтики" был карагандинский "Шахтер", которому он в 2015 году помог сохранить прописку в Казахстанской футбольной премьер-лиге.

"Балтика" по итогам 12 туров набрала 10 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

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