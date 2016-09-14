Белоруссия поднялась на 13-е место в медальном зачете Паралимпиады

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 сентября. /ТАСС/. Сборная Белоруссии завоевала две золотых медали в шестой соревновательный день Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, сумев подняться на 13-е место в неофициальном общекомандном зачете.
В отчетный день в составе белорусской команды золото завоевали Андрей Праневич (индивидуальная шпага) и Владимир Изотов (плавание на 100 м брассом). Таким образом, в активе сборной Белоруссии уже семь наград Игр-2016: пять золотых и две бронзовых. Ранее одну бронзовую и три золотых медали завоевал пловец Игорь Бокий, еще одна бронзовая награда в активе копьеметателя Александра Трипутя.
Первое место уверенно занимают китайцы, которые за шесть дней уже завоевали 63 золотых, 51 серебряную и 33 бронзовых награды. Вторую строчку занимает сборная Великобритании, на счету которой 34 золотых, 18 серебряных и 23 бронзовых награды. На третьем месте располагается команда Украины, в активе которой 72 медали (27-21-24). Сборная США занимает четвертую строчку с 60 медалями (21-20-19).
В Играх 2016 года россияне участия не принимают. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.
Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.
Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.