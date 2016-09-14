О'Райли заменит травмированного Сегина в составе сборной Канады на Кубке мира по хоккею

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НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Нападающий Райан О'Райли заменит травмированного Тайлера Сегина в составе сборной Канады на Кубке мира по хоккею, который стартует в субботу в канадском Торонто. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Сегин провел два выставочных матча в составе канадцев в минувшие выходные против команды США, отметившись одной результативной передачей.
В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе "Баффало Сэйбрз" О'Райли провел 71 матч в регулярном чемпионате, набрав 60 (21 шайба + 39 передач) очков. В составе сборной Канады центральный нападающий дважды становился чемпионом мира (2015, 2016).
В рамках подготовительных сборов к международному турниру сборные России и Канады в ночь на 15 сентября проведут выставочный матч в Питтсбурге.
На групповом этапе Кубка мира сборная России сыграет в квартете B с командами Финляндии, Швеции и Северной Америки (составлена из игроков США и Канады не старше 23 лет). В группе A выступят сборные США, Канады, Чехии и Европы (составлена из игроков, представляющих все европейские страны, кроме уже упомянутых).