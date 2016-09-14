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Сборная России по мини-футболу досрочно вышла в плей-офф ЧМ в Колумбии

Спорт
14 сентября, 7:08 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 14, сентября. /ТАСС
После двух туров в активе сборной России шесть очков, Таиланда и Египта - по три, кубинцы баллов не набрали и потеряли шансы на выход в плей-офф
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БОГОТА, 14 сентября. /ТАСС/. Сборная Таиланда победила команду Кубы (8:5) во втором матче группового этапа чемпионата мира по мини-футболу, что позволило сборной России досрочно выйти в плей-офф турнира, который проходит в Колумбии.

Ранее россияне в своем матче группы В разгромили египтян со счетом 6:1. В стартовой встрече сборная России победила команду Таиланда со счетом 6:4.

После двух туров в активе сборной России шесть очков, Таиланда и Египта - по три, кубинцы баллов не набрали и потеряли шансы на выход в плей-офф. В следующей встрече россияне сыграют с командой Кубы. Игра пройдет 17 сентября.

В 1/8 финала выйдут команды, которые займут первое и второе места в своих группах, а также четыре сборные, имеющие лучшие показатели среди команд, занявших третьи места.

Сборная России в шестой раз принимает участие в чемпионате мира по мини-футболу. Лучшим достижением российской команды является бронза турнира 1996 года в Испании. Кроме того, россияне дважды занимали четвертое место (2000, 2008). На прошлом турнире в Таиланде в 2012 году сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила команде Испании со счетом 2:3.

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