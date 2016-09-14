На форуме "Россия - спортивная держава" обсудят увеличение числа горнолыжников

ВЛАДИМИР, 14 сентября. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Специалисты горнолыжных комплексов "Курорты Северного Кавказа", "Роза Хутор" и "Шерегеш" обсудят развитие горнолыжной индустрии в рамках международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", который пройдет во Владимирской области с 10 по 12 октября. В ближайшие десять лет в стране планируется втрое увеличить количество любителей горнолыжного спорта. Об этом сообщили в пресс- службе администрации Владимирской области.

"Вниманию участников мероприятия будет предложена презентация "Союз горнолыжной индустрии как инструмент развития отрасли". По экспертным оценкам, в настоящее время на горных лыжах умеют кататься всего 2,5% россиян. Организация ставит перед собой задачу увеличить эту цифру в течение 10 лет как минимум втрое", - сообщили в пресс- службе.

Как уточнили в администрации региона, 10 октября в рамках форума состоится круглый стол "Формирование условий для комплексного развития горнолыжной индустрии в России", где планируется рассмотреть вопрос об объединении компаний, представляющих рынок горнолыжных услуг, для развития отрасли. В обсуждении примут участие представители крупнейших российских горнолыжных комплексов АО "Курорты Северного Кавказа", "Роза Хутор" (Сочи) и "Шерегеш" (Кемеровская область).

Международный форум "Россия - спортивная держава" во Владимирской области планируют посетить более 3000 участников из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, в числе которых члены правительства РФ, депутаты Государственной Думы, представители Международного олимпийского комитета, руководители национальных и зарубежных спортивных федераций, министерств, департаментов, звезды мирового спорта и представители различных коммерческих организаций.