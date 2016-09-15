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Сборная КНР упрочила лидерство в медальном зачете Паралимпиады после седьмого дня

Спорт
15 сентября, 5:06 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 15, сентября. /ТАСС
Всего китайцы завоевали уже 172 награды, из которых 75 золотых, 58 серебряных и 39 бронзовых
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© EPA/SIMON BRUTY - OIS/IOC HANDOUT

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 сентября. /ТАСС/. Сборная Китая завоевала 12 золотых медалей в седьмой соревновательный день Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и упрочила лидерство в неофициальном командном зачете.

Всего китайцы завоевали уже 172 награды, из которых 75 золотых, 58 серебряных и 39 бронзовых. Вторую строчку занимает сборная Великобритании, на счету которой 43 золотых, 24 серебряных и 28 бронзовых наград (95). На третьем месте идет команда Украины, в активе которой 81 медаль (31-23-27). Сборная США занимает четвертую строчку с 80 медалями (26-30-24), на пятом месте идут хозяева соревнований в Рио-де-Жанейро, завоевавшие 48 наград (10-24-14).

В Играх 2016 года россияне участия не принимают. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.

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Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
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