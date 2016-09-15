Граффити с изображением футболиста Федора Черенкова появится в Москве

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Граффити с изображением Федора Черенкова появится на этой неделе на фасаде здания московской детско-юношеской академии по футболу "Спартак" имени этого знаменитого полузащитника. Как сообщается на сайте столичной мэрии, рисунок уже начали наносить на стену, его высота составит девять метров, а ширина - 8,9 метра. Академия расположена по адресу Малый Олений переулок, дом 23 в Восточном округе Москвы.

"Рядом с Черенковым появятся изображения юных игроков - символ возрождения детско-юношеского футбола в стране. Легендарного футболиста и его подопечных изобразят на фоне стадиона "Открытие-Арена", который станет одной из площадок чемпионата мира по футболу 2018 года", - уточняется в сообщении.

Черенков скончался в 2014 году в возрасте 56 лет. В 1983 и 1989 годах Черенкова признавали лучшим футболистом страны. Он является рекордсменом по количеству проведенных матчей за "Спартак" (515). За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей.

Первые тематические граффити, посвященные ЧМ-2018, появились в мае этого года в Северо-Западном округе Москвы возле стадиона "Открытие-Арена". Рисунки призывают горожан заниматься спортом и вести активный образ жизни.