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В Сирии считают хамством запрет на участие россиян в Олимпиаде

Спорт
15 сентября, 9:49 UTC+3 ДАМАСК ДАМАСК 15, сентября. /ТАСС
Глава Олимпийского комитета Сирии считает, что отстранение российских паралимпийцев произошло по политическим причинам
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ДАМАСК, 15 сентября. /ТАСС/. Сирия считает хамством и политическим решением запрет на участие части российских спортсменов в недавних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом заявил министр спорта, глава Олимпийского комитета Сирии, бригадный генерал Джумаа Муваффак.

"Нам было очень больно, когда на Олимпиаду не смогли поехать многие спортсмены из России, - сказал он. - Мы считаем, что это хамство, что все это произошло по политическим причинам".

Муваффак выразил надежду на сотрудничество с Россией в спортивной сфере, отметив, что в военной сфере оно уже успешно развивается. "Спасибо России за помощь в области спорта, будем развивать сотрудничество с РФ в этой сфере и других областях, - отметил он. - А собрались мы здесь сегодня благодаря действиям сирийской армии. Спасибо России за то, что она нам в этом помогает".

Муваффак выступил на торжественной церемонии награждения детской сборной Сирии, сыгравшей в международном турнире по уличному футболу в Милане. Поездка детей в Италию состоялась в рамках программы "Футбол для дружбы", реализуемой ПАО "Газпром". Руководитель программы Владимир Серов вручил детской сирийской команде главный трофей программы - Кубок девяти ценностей, обладателями которого до сегодняшнего дня являлись лишь футбольные клубы "Барселона" и "Бавария", получившие приз по итогам голосования детских команд - участников программы.

Как указал министр спорта Сирии, в Дамаске хорошо видят и чувствуют поддержку России. "На территорию, прилегающую к посольству России, за пять лет войны в Сирии упало около 150 мин, но все равно оно стоит и будет стоять дальше", - сказал также сирийский генерал.

Муваффак выразил уверенность в окончательной победе Сирии над террористами: "Президент Башар Асад недавно совершил молитву в освобожденной Дарае (пригород Дамаска, ранее занятый боевиками). Это знак всему миру, что мы выстоим, мы победим".

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