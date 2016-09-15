Велогонщик Фрум заявил, что запрашивал разрешение на прием запрещенных препаратов

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ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в велогонке с раздельным стартом, трехкратный победитель "Тур де Франс" британец Крис Фрум подтвердил, что запрашивал разрешение на употребление запрещенных препаратов по состоянию здоровья. Об этом говорится в заявлении спортсмена, текст которого приводит "Би-би-си".
Ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала на своем сайте вторую часть документов, согласно которым Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Фамилия Фрума также значилась в данном списке.
"Я открыто обсуждал свое разрешение на употребление запрещенных веществ со СМИ и не имею проблем с утечкой информации, - говорится в заявлении Фрума. - За 9 лет я дважды запрашивал разрешение из-за обостренной астмы, в последний раз - в 2004 году".
Первый список спортсменов был опубликован на сайте хакерской группы 13 сентября. В него вошли американские спортсменки: гимнастка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс и баскетболистка Елена Делле Донн.