Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Велогонщик Фрум заявил, что запрашивал разрешение на прием запрещенных препаратов

Спорт
15 сентября, 11:08 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, сентября. /ТАСС
Первый список спортсменов был опубликован на сайте хакерской группы 13 сентября
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в велогонке с раздельным стартом, трехкратный победитель "Тур де Франс" британец Крис Фрум подтвердил, что запрашивал разрешение на употребление запрещенных препаратов по состоянию здоровья. Об этом говорится в заявлении спортсмена, текст которого приводит "Би-би-си".

Ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала на своем сайте вторую часть документов, согласно которым Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Фамилия Фрума также значилась в данном списке.

"Я открыто обсуждал свое разрешение на употребление запрещенных веществ со СМИ и не имею проблем с утечкой информации, - говорится в заявлении Фрума. - За 9 лет я дважды запрашивал разрешение из-за обостренной астмы, в последний раз - в 2004 году".

Первый список спортсменов был опубликован на сайте хакерской группы 13 сентября. В него вошли американские спортсменки: гимнастка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс и баскетболистка Елена Делле Донн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг
Страны
Великобритания
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
10
Разгром без шансов и упреков: "Ростов" крупно проиграл "Баварии"
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
2
Маркин призвал "не смешить людей" заявлениями об отставке Бастрыкина
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
Малкин: Овечкин, Дацюк и Кузнецов хорошо сыграли в хоккейном матче с канадцами
5
В Германии произошли столкновения беженцев с местными жителями
6
Источник: показания на Захарченко дал один из топ-менеджеров Нота-банка
7
Порошенко: финал футбольной Лиги чемпионов 2018 года пройдет в Киеве
Темы дня
Реклама