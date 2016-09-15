Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

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ЖЕНЕВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленный рейтинг ФИФА опубликован на официальном сайте организации.
В активе российской команды 685 очков. Ниже российская команда опускалась лишь раз - в декабре 1998 года, когда переместилась на 40-е место.
Сборная России провела два товарищеских матча - 31 августа с командой Турции (0:0) и 6 сентября со сборной Ганы (1:0).
На первой строчке осталась команда Аргентины (на ее счету 1646 очков), на второй - Бельгии (1369). Команда Германии переместилась на 3-е место (1347 очков).