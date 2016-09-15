Кирсан Илюмжинов о гражданстве США и санкциях. Видеотрансляция

Кирсан Илюмжинов проводит пресс-конференцию по итогам Всемирной шахматной олимпиады. Президент Международной шахматной федерации разъяснит свою просьбу к президенту США Бараку Обаме о предоставлении ему американского гражданства, а также прокомментирует судебную тяжбу с минфином США из-за санкций.

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