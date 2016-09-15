Футболисты "Манчестер Юнайтед" навестили фаната за 45 минут до его смерти

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ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, Джесси Лингард, Эшли Янг и Тимоти Фосу-Менса откликнулись на просьбу умирающего болельщика и навестили его за 45 минут до кончины. Об этом сообщает газета Sun.
Как сообщает издание, 73-летний Педди Лауэр был давним поклонником команды и всегда мечтал встретиться с игроками любимого клуба. Его внучка Кейли Лауэр разместила в социальных сетях историю своего деда, после чего молодые игроки манкунианского клуба согласились исполнить желание давнего болельщика команды.
"Мы не могли поверить, что они смогут найти время и выполнить последнюю волю умирающего человека. Они пробыли в нашем доме около получаса и за это время сделали много фотографий, а также дали автографы", - рассказала внучка Лауэра.
"Манчестер Юнайтед" 15 сентября проведет первый матч группового этапа Лиги Европы с голландским "Фейенордом".