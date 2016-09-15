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Велогонщица Забелинская стала третьей на ЧЕ в гонке с раздельным стартом

Спорт
15 сентября, 14:18 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 15, сентября. /ТАСС
Первой стала голландка Эллен ван Дейк, второе место у ее соотечественницы Анны ван дер Брегген
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Ольга Забелинская

Ольга Забелинская

© EPA/ROBERT GHEMENT, архив

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянка Ольга Забелинская заняла третье место в гонке с раздельным стартом на чемпионате Европы по велоспорту, который проходит во французском Бретани.

Первой стала голландка Эллен ван Дейк, второе место у ее соотечественницы Анны ван дер Брегген.

Чемпионат Европы завершится 18 сентября.

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