Илюмжинов о санкциях и гражданстве США: шахматисты просчитывают свои шаги

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Международной федерации шахмат (FIDE), бывший президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов заявил, что готов принять гражданство Соединенных Штатов, чтобы доказать свои права в американском суде. Об этом он сказал на пресс-конференции в ТАСС.

"Я не хочу уезжать из России. Но я готов просить президента Соединенных Штатов Америки позволить мне в американском суде, где американские судьи, американские законы, на американской земле доказать свою правоту", - заявил Илюмжинов.

Как отметил президент FIDE, "шахматисты просчитывают свои шаги".

По его словам, санкции Вашингтона, введенные против него, создают проблемы только на территории Соединенных Штатов.

"Я был включен в санкционный список из-за связей с руководством Сирии", - добавил Илюмжинов. Как заявил президент FIDE, в США его обвиняли в поддержке правительства Башара Асада, и в то же время помощи ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим.ТАСС).

Ранее ТАСС сообщал, что Илюмжинов отправил письмо в адрес президента США и получил уведомление о его регистрации.

Развернуть Письмо Илюмжинова © Андрей Карташов Письмо Илюмжинова © Андрей Карташов