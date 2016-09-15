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Илюмжинов о санкциях и гражданстве США: шахматисты просчитывают свои шаги

Спорт
15 сентября, 14:56 UTC+3
По словам президента FIDE, санкции Вашингтона, введенные против него, создают проблемы только на территории США
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Кирсан Илюмжинов

Кирсан Илюмжинов

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Международной федерации шахмат (FIDE), бывший президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов заявил, что готов принять гражданство Соединенных Штатов, чтобы доказать свои права в американском суде. Об этом он сказал на пресс-конференции в ТАСС. 

"Я не хочу уезжать из России. Но я готов просить президента Соединенных Штатов Америки позволить мне в американском суде, где американские судьи, американские законы, на американской земле доказать свою правоту", - заявил Илюмжинов. 

Как отметил президент FIDE, "шахматисты просчитывают свои шаги". 

По его словам, санкции Вашингтона, введенные против него, создают проблемы только на территории Соединенных Штатов. 

"Я был включен в санкционный список из-за связей с руководством Сирии", - добавил Илюмжинов. Как заявил президент FIDE, в США его обвиняли в поддержке правительства Башара Асада, и в то же время помощи ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим.ТАСС). 

Ранее ТАСС сообщал, что Илюмжинов отправил письмо в адрес президента США и получил уведомление о его регистрации.

Письмо Илюмжинова

Письмо Илюмжинова

© Андрей Карташов
Письмо Илюмжинова
© Андрей Карташов

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Персоны
Илюмжинов, Кирсан Николаевич
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Санкции в отношении России
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