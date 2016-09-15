Илюмжинов о санкциях и гражданстве США: шахматисты просчитывают свои шаги

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Международной федерации шахмат (FIDE), бывший президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов заявил, что готов принять гражданство Соединенных Штатов, чтобы доказать свои права в американском суде. Об этом он сказал на пресс-конференции в ТАСС.
"Я не хочу уезжать из России. Но я готов просить президента Соединенных Штатов Америки позволить мне в американском суде, где американские судьи, американские законы, на американской земле доказать свою правоту", - заявил Илюмжинов.
Как отметил президент FIDE, "шахматисты просчитывают свои шаги".
По его словам, санкции Вашингтона, введенные против него, создают проблемы только на территории Соединенных Штатов.
"Я был включен в санкционный список из-за связей с руководством Сирии", - добавил Илюмжинов. Как заявил президент FIDE, в США его обвиняли в поддержке правительства Башара Асада, и в то же время помощи ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим.ТАСС).
Ранее ТАСС сообщал, что Илюмжинов отправил письмо в адрес президента США и получил уведомление о его регистрации.
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Письмо ИлюмжиноваАндрей Карташов