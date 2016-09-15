Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Роснефть" окажет поддержку тульскому ФК "Арсенал"

Спорт
15 сентября, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
"Роснефть" также является спонсором хоккейного клуба ЦСКА
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" окажет спонсорскую поддержку тульскому клубу Российской футбольной премьер-лиги "Арсенал". Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"С целью развития регионального спорта компания "Роснефть" окажет поддержку футбольному клубу "Арсенал". Детали данного сотрудничества будут закреплены в отдельном спонсорском соглашении, которое планируется подписать позднее", - говорится в сообщении.

"Роснефть" также является спонсором хоккейного клуба ЦСКА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
10
Разгром без шансов и упреков: "Ростов" крупно проиграл "Баварии"
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подарил Медведеву на день рождения картину "В цеху"
2
В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
На Чебаркульском полигоне в Челябинской области утонул танк
5
Экс-глава таможни Внукова объявлен в международный розыск
6
Глава Росстата признал необходимость повышения пенсионного возраста
7
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубами
Темы дня
Реклама