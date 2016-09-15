"Роснефть" окажет поддержку тульскому ФК "Арсенал"

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" окажет спонсорскую поддержку тульскому клубу Российской футбольной премьер-лиги "Арсенал". Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
"С целью развития регионального спорта компания "Роснефть" окажет поддержку футбольному клубу "Арсенал". Детали данного сотрудничества будут закреплены в отдельном спонсорском соглашении, которое планируется подписать позднее", - говорится в сообщении.
"Роснефть" также является спонсором хоккейного клуба ЦСКА.