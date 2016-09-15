Сбербанк вновь подал иск о банкротстве бизнес-партнера Аршавина

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Сбербанк вновь подал заявление о признании банкротом бывшего бизнес-партнера футболиста Андрея Аршавина Петра Тиньгаева (как индивидуального предпринимателя) в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте суда.
Заявление поступило в суд 13 сентября. Дата заседания пока не назначена.
Сбербанк в феврале обратился в суд с иском о признании банкротом Тиньгаева, сумма требований составила более 1,68 млрд рублей, следует из определения суда. Суд отказал банку в двух инстанциях. В августе в кассационной инстанции суд отменил прежние определения и счел доводы банка о банкротстве обоснованными. В пресс-службе Северо-Западного Сбербанка ТАСС рассказали, что "действия банка направлены на взыскание задолженности".
Аршавин и Тиньгаев ранее открыли совместный бизнес по продаже и ремонту автомобилей, в рамках которого было зарегистрировано несколько компаний. Позднее футболист заявил, что продал свою долю. Дилерские центры по продаже BMW и Volkswagen на данный момент заложены в Сбербанке.
В феврале 2015 года арбитраж по иску Сбербанка ввел процедуру банкротства (наблюдение) в отношении компании "Автодор экспресс" Тиньгаева. В апреле 2016 года суд ввел процедуру банкротства по иску Сбербанка в отношении другой его фирмы - "БалтАвтоТрейд", сумма требований составила 1,68 млрд рублей.
В отношении Тиньгаева в декабре 2015 года было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он предоставил в Сбербанк ложный договор поручительства от имени Аршавина и получил льготные условия на кредит, а именно сниженную ставку в 10,5% годовых.