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Порядка 30% кандидатов в волонтеры на Кубок конфедераций-2017 и ЧМ-2018 - иностранцы

Спорт
15 сентября, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Оргкомитет "Россия-2018" начал принимать заявки кандидатов в волонтеры с 1 июня
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Порядка 30 процентов кандидатов в волонтеры на Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира по футболу 2018 года оказались иностранцами. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Оргкомитет "Россия-2018" начал принимать заявки кандидатов в волонтеры с 1 июня. За 3,5 месяца поступили обращения из 186 стран мира, а лидерами по количеству желающих стали США, Мексика и Китай.

Основные критерии отбора кандидатов - возраст от 18 лет, владение английским языком и навыки командной работы. Дополнительным плюсом станет наличие предыдущего опыта волонтерской деятельности. Волонтеры будут оказывать поддержку в таких сферах, как проведение церемоний, транспорт, СМИ, протокольные мероприятия, языковые услуги, допинг-контроль.

В общей сложности в мероприятия Кубка конфедераций будут вовлечены около 5,5 тысяч волонтеров, а чемпионата мира - более 15 тысяч.

Сейчас известны семь участников Кубка конфедераций из восьми, на турнире выступят сборные России (хозяйка соревнований), Германии (чемпион мира 2014 года), Португалии (чемпион Европы - 2016), Австралии (победитель Кубка Азии - 2015), Чили (победитель Кубка Америки - 2015), Мексики (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ - 2015), Новой Зеландии (победитель Кубка наций ОФК - 2016). Последняя команда - участница определится по итогам Кубка африканских наций 2017 года, который пройдет в январе-феврале. Сборные будут разделены на две группы, из которых в полуфинал выйдут по две лучшие команды. Жеребьевка турнира пройдет в Казани 26 ноября, финал Кубка конфедераций состоится в Санкт-Петербурге.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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