Эксперты положительно оценили деятельность РФ в области борьбы с допингом

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Эксперты по итогам встречи делегаций Министерства спорта РФ, Секретариата Совета Европы и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на тему восстановления статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) положительно оценили деятельность России в области борьбы с допингом. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Встреча прошла в Хельсинки 13 сентября. На следующий день состоялось 36-е заседание Специального Европейского координационного совета по вопросам WADA, на котором обсуждался вопрос повестки предстоящего 21 сентября текущего года заседания исполнительного комитета WADA.

Участники заседания также обменялись мнениями о кандидатуре на вакантную должность вице-президента WADA.