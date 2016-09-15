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Эксперты положительно оценили деятельность РФ в области борьбы с допингом

Спорт
15 сентября, 21:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Встреча прошла в Хельсинки 13 сентября
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© EPA/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Эксперты по итогам встречи делегаций Министерства спорта РФ, Секретариата Совета Европы и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на тему восстановления статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) положительно оценили деятельность России в области борьбы с допингом. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Встреча прошла в Хельсинки 13 сентября. На следующий день состоялось 36-е заседание Специального Европейского координационного совета по вопросам WADA, на котором обсуждался вопрос повестки предстоящего 21 сентября текущего года заседания исполнительного комитета WADA.

Участники заседания также обменялись мнениями о кандидатуре на вакантную должность вице-президента WADA.

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