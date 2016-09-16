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Сборная Китая завоевала 191 награду за восемь дней Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро

Спорт
16 сентября, 5:07 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 16, сентября. /ТАСС
Всего китайцы завоевали 84 золотых, 66 серебряных и 41 бронзовую награду
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 сентября. /ТАСС/. Сборная Китая завоевала 19 медалей, из которых девять золотых, в восьмой соревновательный день Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де- Жанейро и укрепила лидерство в неофициальном командном зачете, завоевав уже 191 награду. Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.

Всего китайцы завоевали 84 золотых, 66 серебряных и 41 бронзовую награду. Вторую строчку занимает сборная Великобритании, на счету которой 48 золотых, 28 серебряных и 31 бронзовая награда (107). На третьем месте идет команда Украины, в активе которой 92 медали (35-27-30). Сборная США занимает четвертую строчку с 89 медалями (30-33-26), на пятое место поднялась команда Австралии, завоевавшая 60 наград (14-24-22).

Лучший результат в своей паралимпийской истории китайцы показали на прошлых Играх в Лондоне, когда смогли завоевать 231 награду, из которых 95 золотых, 71 серебряная и 65 бронзовых медалей.

В Играх 2016 года россияне участия не принимают. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

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Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
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