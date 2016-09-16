Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Брат Месси приговорен к общественным работам за незаконное хранение оружия

Спорт
16 сентября, 8:40 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 16, сентября. /ТАСС
По решению суда, Родриго Месси должен будет четыре часа в неделю в течение года тренировать в футбольной школе в Росарио
Материал из 1 страницы
Родриго Месси

Родриго Месси

© EPA/FRANCK ROBICHON

МАДРИД, 16 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил брата футболиста "Барселоны" Лионеля Месси к общественным работам за незаконное хранение огнестрельного оружия в прошлом году. Об этом сообщает газета Marca.

По решению суда, Родриго Месси должен будет четыре часа в неделю в течение года тренировать в футбольной школе в Росарио. Также 34-летний аргентинец должен воздерживаться от употребления наркотиков и алкоголя, заплатить штраф в восемь тысяч песо (около 26 тысяч рублей) и не менять место жительство.

В октябре прошлого года Родриго Месси был задержан в Росарио после того, как полицейские обыскали его машину и нашли револьвер.

В июле Лионель Месси и его отец Хорхе Орасио были приговорены к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплату налогов. Суд также постановил, что Месси должен выплатить штраф в размере 2 млн евро, а его отец - 1,5 млн. Согласно испанским законам, любое наказание менее двух лет можно отбыть под испытательным сроком. Ранее СМИ сообщали, что обвиненные обжалуют решение суда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Месси, Лионель
Страны
Аргентина
В других СМИ
Реклама
Фото
5
ФК "Зенит" победил израильский "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Новосибирске девочка умерла во время урока танцев в школе
2
"Зенит" пошел путем МЮ и "Ливерпуля": лучшие камбэки в истории еврокубков
3
СМИ: к расследованию дела Захарченко привлекли ФРС США
4
Сноуден: своим докладом американские законодатели принизили себя
5
Источник сообщил о возможных новых фигурантах в деле Захарченко
6
Таиланд депортировал россиянина Василия Смольникова
7
"Миллиарды в квартире сестры": что известно об аресте замглавы ГУЭБиПК МВД
Темы дня
Реклама