Брат Месси приговорен к общественным работам за незаконное хранение оружия

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МАДРИД, 16 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил брата футболиста "Барселоны" Лионеля Месси к общественным работам за незаконное хранение огнестрельного оружия в прошлом году. Об этом сообщает газета Marca.
По решению суда, Родриго Месси должен будет четыре часа в неделю в течение года тренировать в футбольной школе в Росарио. Также 34-летний аргентинец должен воздерживаться от употребления наркотиков и алкоголя, заплатить штраф в восемь тысяч песо (около 26 тысяч рублей) и не менять место жительство.
В октябре прошлого года Родриго Месси был задержан в Росарио после того, как полицейские обыскали его машину и нашли револьвер.
В июле Лионель Месси и его отец Хорхе Орасио были приговорены к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплату налогов. Суд также постановил, что Месси должен выплатить штраф в размере 2 млн евро, а его отец - 1,5 млн. Согласно испанским законам, любое наказание менее двух лет можно отбыть под испытательным сроком. Ранее СМИ сообщали, что обвиненные обжалуют решение суда.