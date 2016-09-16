Матч чемпионата КХЛ "Адмирал" - "Нефтехимик" перенесен с 18 сентября на 17 декабря

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Адмиралом" из Владивостока и "Нефтехимиком" из Нижнекамска, который должен был состояться во Владивостоке 18 сентября, перенесен на 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба владивостокского клуба.

Такое решение КХЛ приняла по просьбе "Нефтехимика". Как сообщается, нижнекамцы не могут прилететь во Владивосток по техническим причинам.

Также пресс-служба "Адмирала" заявила, что все билеты, купленные на матч с "Нефтехимиком", действительны на 17 декабря.