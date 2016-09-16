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Задолженность "Медвешчака" перед игроками составляет 7,2 млн рублей

Спорт
16 сентября, 9:29 дата обновления: 16 сентября, 9:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Ранее президент КХЛ сообщил, что трансферная деятельность трех клубов лиги была заморожена до 15 сентября из-за долгов по выплатам премиальных
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Задолженность хорватского "Медвешчака" перед игроками по выплате заработной платы составляет 7,2 миллиона рублей.

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КХЛ не сомневается, что оставшиеся задолженности в нескольких клубах лиги будут погашены

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко сообщил, что трансферная деятельность трех клубов лиги была заморожена до 15 сентября из-за долгов по выплатам премиальных.

"Задолженность "Медвешчака" перед игроками составляет 7,2 млн рублей. Клуб в срок до 15 сентября 2016 года не погасил задолженность по заработной плате и не предоставил лиге график выплат, согласованный с игроками. В связи с этим КХЛ приняла решение с 15 сентября наложить спортивную корпоративную дисквалификацию на президента "Медвешчака" Дамира Гояновича", - говорится в сообщении.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ "Медвешчак" идет на 10-м месте в Западной конференции, набрав 12 очков после 9 игр.

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