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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Задолженность хорватского "Медвешчака" перед игроками по выплате заработной платы составляет 7,2 миллиона рублей.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко сообщил, что трансферная деятельность трех клубов лиги была заморожена до 15 сентября из-за долгов по выплатам премиальных.
"Задолженность "Медвешчака" перед игроками составляет 7,2 млн рублей. Клуб в срок до 15 сентября 2016 года не погасил задолженность по заработной плате и не предоставил лиге график выплат, согласованный с игроками. В связи с этим КХЛ приняла решение с 15 сентября наложить спортивную корпоративную дисквалификацию на президента "Медвешчака" Дамира Гояновича", - говорится в сообщении.
В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ "Медвешчак" идет на 10-м месте в Западной конференции, набрав 12 очков после 9 игр.