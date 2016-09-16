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ВФЛА ведет работу по обеспечению дополнительного допинг-тестирования легкоатлетов РФ

Спорт
16 сентября, 15:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
В начале апреля ВФЛА заключила договор с международной компанией IDTM, специализирующейся на заборе допинг-проб и их тестировании
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МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ставит перед собой задачу увеличить количество отечественных легкоатлетов, которые будут проходить международное допинг-тестирование, и ведет соответствующие переговоры. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов.

15 сентября Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала новый пул международного допинг-тестирования. Представительство России в этом пуле сократилось по сравнению с предолимпийским более чем в пять раз - с 247 до 49.

"Тот пул российских спортсменов, который публиковался на сайте IAAF до Олимпиады, состоял из двух частей: первую формировала IAAF, а вторую, самую большую, - определяла ВФЛА, которая и платила за свою часть атлетов, - заметил Бутов. - В документе IAAF фамилии спортсменов смешивались согласно алфавиту, но по сути, это были два разных пула. Поэтому, если говорить про сегодняшний пул IAAF, то ничего не поменялось".

"Теперь остается вопрос: каким образом мы будем обеспечивать тестирование в ближайшие месяцы, - продолжил собеседник ТАСС. - И мы продолжаем работу в этом направлении. Нам важно более широкое тестирование российских легкоатлетов и, в том числе, юниоров. Без допинг-контроля все превентивные методы, которые мы предлагаем, не будут работать".

В начале апреля ВФЛА заключила договор с международной компанией International Doping Tests & Management (IDTM), специализирующейся на заборе допинг-проб и их тестировании. Он был нужен для того, чтобы выполнить один из критериев IAAF для возврата российским спортсменам права выступать на международных соревнованиях. Перед IDTM стояла задача в очень сжатые сроки неоднократно протестировать ведущих легкоатлетов России.

Как заявил ранее ТАСС глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, сотрудничество с этой международной компанией завершилось незадолго до старта Олимпийских игр после того, как IDTM сделал все, что было обозначено в договоре. По информации ТАСС, ВФЛА выплатило компании около $600 тысяч.

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