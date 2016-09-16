Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сын сыгравшего в "Звездных войнах" актера стал чемпионом Паралимпиады

Спорт
16 сентября, 16:55 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 16, сентября. /ТАСС
Сын актера Пола Блэйка завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в беге на дистанции 400 метров в классе T36
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 сентября. /ТАСС/. Британский легкоатлет Пол Блэйк завоевал золотую медаль Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в беге на дистанции 400 метров в классе T36. Он сын актера Пола Блэйка, который играл наемника Гридо в фильме "Звездные войны. Эпизод IV".

Результат победителя составил 54,49 секунды. Серебро завоевал украинец Роман Павлик (55,67), бронза у представителя Новой Зеландии Уильяма Стендмана (55,69).

В Играх 2016 года россияне участия не принимают. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (КАС) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от ВАДА имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобрнауки: умершая на уроке танцев школьница имела все медсправки для посещения занятий
2
Автомобиль упал в Керченский пролив при выгрузке с парома
3
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
4
В РГГУ удивлены претензиям уволившихся педагогов Института психологии
5
Неизвестные похитили двух братьев-школьников в Тульской области
6
Путин: Украина не ратифицировала устав СНГ и не может претендовать на внесение изменений
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама