Сын сыгравшего в "Звездных войнах" актера стал чемпионом Паралимпиады

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 сентября. /ТАСС/. Британский легкоатлет Пол Блэйк завоевал золотую медаль Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в беге на дистанции 400 метров в классе T36. Он сын актера Пола Блэйка, который играл наемника Гридо в фильме "Звездные войны. Эпизод IV".

Результат победителя составил 54,49 секунды. Серебро завоевал украинец Роман Павлик (55,67), бронза у представителя Новой Зеландии Уильяма Стендмана (55,69).

В Играх 2016 года россияне участия не принимают. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (КАС) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от ВАДА имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.