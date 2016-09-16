Сын сыгравшего в "Звездных войнах" актера стал чемпионом Паралимпиады

Мишка для новорожденного: как плюшевые игрушки помогут врачам перинатального центраОбщество 16 сентября, 17:55
Компания PricewaterhouseCoopers стала новым аудитором ФИФАСпорт 16 сентября, 17:45
Сечин выиграл иск к "Ведомостям" из-за публикации о доме в БарвихеЭкономика и бизнес 16 сентября, 17:31
Шойгу принял участие в церемонии вступления ассоциации клубов ДОСААФ в "Юнармию"Армия и ОПК 16 сентября, 17:09
Страницы истории: готовил ли Сталин десант на АляскуВ стране 16 сентября, 17:05
Владимир Путин принимает участие в саммите СНГ в Бишкеке. ВидеотрансляцияПолитика 16 сентября, 17:05
Как выглядят новые станции московского метроМосква 16 сентября, 17:04
МУС начнет рассматривать экологические преступленияМеждународная панорама 16 сентября, 17:00
МВФ перечислил Украине кредитный транш в $1 млрдЭкономика и бизнес 16 сентября, 16:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 сентября. /ТАСС/. Британский легкоатлет Пол Блэйк завоевал золотую медаль Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в беге на дистанции 400 метров в классе T36. Он сын актера Пола Блэйка, который играл наемника Гридо в фильме "Звездные войны. Эпизод IV".
Результат победителя составил 54,49 секунды. Серебро завоевал украинец Роман Павлик (55,67), бронза у представителя Новой Зеландии Уильяма Стендмана (55,69).
В Играх 2016 года россияне участия не принимают. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (КАС) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.
Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от ВАДА имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.
Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.