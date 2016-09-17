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Майки Овечкина и Малкина выставлены в фан-зоне Кубка мира

Спорт
17 сентября, 13:51 UTC+3 ТОРОНТО /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Для любителей хоккея в фан-зоне также открыт магазин, в котором можно приобрести хоккейные свитера, шайбы, значки и прочий товар с символикой Кубка мира
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ТОРОНТО /Канада/, 17 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игровые майки Александра Овечкина и Евгения Малкина стали одними из экспонатов открывшейся фан-зоны Кубка мира по хоккею в Торонто.

Фан-зона, которую организаторы турнира окрестили как Fan village (деревня для фанатов), разместилась рядом с Даунтауном - деловым районом Торонто с достаточным количеством бизнес-центров, фешенебельных гостиниц, а также "Эйр Канада Центром", где пройдут все матчи Кубка мира. Таким образом, путь от фан-зоны до арены занимает около 15 минут, а еще до дворца болельщики имеют возможность зайти в Зал славы Национальной хоккейной лиги.

Непременной частью фан-зоны Кубка мира, как, впрочем, и любого другого крупного хоккейного турнира, являются хоккейные аттракционы, где можно проверить свою технику ведения шайбы и силу броска, а также сыграть в аэрохоккей и настольный хоккей. Также для любителей хоккея установлена и хоккейная коробка уменьшенных размеров, но с настоящими воротами.

Для любителей хоккея в фан-зоне открыт магазин, в котором можно приобрести хоккейные свитера, шайбы, значки и прочий товар с символикой Кубка мира, а также сборных, участвующих в турнире. Разместили свои шатры и спонсоры соревнований. В одном из них болельщики на специальном терминале могут проверить знания о вкусах и пристрастиях хоккеистов - участников Кубка мира. Причем ответы звучат на видео из уст самих игроков.

Особняком в фан-зоне выделяется шатер с рядом хоккейных экспонатов. Внутри во всю стену размещена фотография ликующей сборной Канады - обладателя последнего Кубка 2004 года вместе с Уэйном Гретцки и Марио Лемье. Посетители могут увидеть, в частности, свитер, в котором Евгений Малкин играл на Олимпиаде в Сочи, а также майку Александра Овечкина, стилизованную под советскую, на победном для россиян чемпионате мира в Квебеке. У входа в шатер специальное место отведено Кубку мира, который в течение нескольких дней будет выставлен на обозрение.

Есть там и перчатки, свитера игроков из других стран, которых объединяет то, что все они выступят на турнире, реанимированном спустя 12 лет.

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