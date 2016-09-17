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Российские баскетболисты победили шведов в заключительной игре отборочного турнира ЧЕ-2017

Спорт
17 сентября, 15:58 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 17, сентября. /ТАСС
Встреча закончилась со счетом 59:52
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КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу на своей площадке обыграла команду Швеции со счетом 63:59 в заключительном матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2017 года. Встреча прошла в Краснодаре на арене "Баскет-Холл".

Таким образом, российская команда одержала победу во всех четырех матчах квалификационного раунда. Российские баскетболисты еще до начала матча обеспечили себе первое место в отборочной группе С и попадание напрямую на чемпионат Европы 2017 года.

Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал защитник Сергей Быков. Он набрал 15 очков, совершил два подбора и отдал три голевые передачи. Центровой команды Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" Тимофей Мозгов стал лидером встречи по количеству подборов. На его счету семь очков, десять подборов и одна голевая передача.

Сборная России с восемью очками заняла первое место в своей отборочной группе. Кроме шведов, соперниками российских баскетболистов по группе была команда Боснии и Герцеговины, которая с шестью очками заняла второе место.

Сборная России является победителем чемпионата Европы 2007 года, серебряным и дважды бронзовым призером турнира.

Матчи европейского первенства пройдут с 31 августа по 17 сентября 2017 года в Стамбуле, Тель-Авиве, Хельсинки и городе Клуж-Напока.

Прекрасный результат в 2016 году

Сборная России по баскетболу показала прекрасный результат в 2016 году, одержав победы во всех 13 матчах. Об этом заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

"Сборная показала прекрасный результат, выиграв в этом году все 13 матчей, - сказал Кириленко. - И не только уверенно выполнила поставленную задачу, досрочно обеспечив путевку на Евробаскет, но и заложила фундамент для создания новой сильной команды. Мне кажется, что нам удалось передать ребятам необходимый импульс - что они являются частью сборной страны, а не какими-то механическими исполнителями".

"Другой наш посыл - мы никого не будем уговаривать и заставлять играть за сборную России, - отметил президент РФБ. - Если у кого-то возникают проблемы личного или какого-то иного характера, значит не стоит выступать за национальную команду. Пусть играют только те, кто может, кто готов и кто хочет в данный конкретный момент".

"Сборная России здорово провела этот отрезок в целом. Не стоит переоценивать значение этих побед - все-таки соперники пока были не топ-уровня. Но и не надо недооценивать, ведь раньше у нас часто возникали проблемы именно с такими средними командами. В любом случае, все идет так, как надо. Эта команда находится на правильном пути. Пусть пока и в самом его начале", - добавил Кириленко.

Сборная России является победителем чемпионата Европы 2007 года, серебряным и дважды бронзовым призером турнира. Матчи европейского первенства пройдут с 31 августа по 17 сентября 2017 года в Стамбуле, Тель-Авиве, Хельсинки и городе Клуж-Напока.

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