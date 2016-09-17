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Пилот "Мерседеса" Росберг выиграл квалификацию Гран-при Сингапура

Спорт
17 сентября, 17:20 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 17, сентября. /ТАСС
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 7-е время
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© EPA/WALLACE WOON

СИНГАПУР, 17 сентября. /ТАСС/. Немец Нико Росберг из команды "Мерседес" показал лучшее время в квалификации 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Сингапура.

Второе место занял австралийский гонщик "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо. Третья позиция на стартовой решетке досталась еще одному пилоту "Мерседеса" британцу Льюису Хэмилтону.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 7-е время. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший стартует 6-м.

Рекордсмен по количеству побед в Сингапуре (четыре раза) четырехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель из "Феррари" уйдет в гонку последним из-за проблем с машиной в квалификации.

Гран-при проводится на городской трассе по улицам города-государства Сингапур при искусственном освещении. Гонка пройдет в воскресенье, начало - 15:00 мск.

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