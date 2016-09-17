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Бывшая биатлонистка Зайцева назвала Гонку легенд возможностью вернуться в прошлое

Спорт
17 сентября, 17:54 UTC+3 МИНСК корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Гонка легенд с участием титулованных биатлонистов прошлого пройдет в воскресенье в белорусских Раубичах
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МИНСК, 17 сентября. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону россиянка Ольга Зайцева назвала Гонку легенд, в которой она примет участие, возможностью вернуться в прошлое. Об этом она заявила на пресс-конференции.

Гонка легенд с участием титулованных биатлонистов прошлого пройдет в воскресенье в белорусских Раубичах.

"Слышала об этой гонке еще в прошлом году, хотела выступить, но не смогла из-за понятных причин. В этом году с радостью приехала и поняла, что эти соревнования для меня, как возвращение в прошлые годы, встреча со своими коллегами, с которыми я в прошлом выступала", - сказала Зайцева, завершившая спортивную карьеру в начале 2015 года.

"Завтра просто хочется попробовать свои силы, которых маловато потому, что прошло мало времени после появления у меня ребенка. Когда спортсмены выходят на трассу, они все заводятся, поэтому, думаю, завтра все побегут быстро", - добавила она.

Также мнением о предстоящей гонке поделился бывший олимпийский чемпион, первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров. "Я нахожусь в компании достойных соперников, с которыми завтра мы будем мериться силами. Эти соревнования являются очень хорошей пропагандой нашего вида спорта, в особенности для Раубичей, Белоруссии. Здесь прошло несколько чемпионатов мира и надеюсь, что в ближайшем будущем здесь возобновится проведение международных соревнований", - отметил Майгуров.

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