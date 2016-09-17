"Анжи" с минимальным счетом обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Махачкалинский "Анжи" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в матче 7-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Екатеринбурге.
Единственный гол на 25-й минуте забил Габриэль Обертан. Этот мяч стал первым для француза за махачкалинский клуб .
В турнирной таблице "Анжи" после семи матчей с 11 очками занимает пятое место. "Урал" располагается на 12-й строчке с 5 баллами.
В следующем туре "Анжи" примет санкт-петербургский "Зенит", "Урал" в гостях сыграет с "Оренбургом". Матчи пройдут 25 сентября.