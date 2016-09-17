Президент FIL: в следующем сезоне Сочи может принять этап Кубка мира

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сочи в сезоне-2017/18 может принять у себя этап Кубка мира по санному спорту, однако перед этим Федерация санного спорта России (ФССР) должна решить вопрос транспортной логистики спортивного инвентаря. Об этом сообщил ТАСС президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт.

В ближайшем сезоне олимпийская трасса в Сочи останется без международных соревнований по санному спорту. Такое решение весной приняла ФССР, сославшись на большую занятость Сочи в связи с подготовкой к февральскому чемпионату мира по бобслею и скелетону. Однако еще одной причиной являются большие транспортные расходы, которые связаны с доставкой инвентаря на место проведения соревнований.

"В последние годы число национальных федераций, желающих провести у себя этапы Кубка мира по санному спорту, растет, - заметил Фендт. - Поэтому в том, что Сочи в этот раз остался без этапа Кубка мира, нет ничего необычного. Однако в следующем сезоне в случае решения проблемы транспортных расходов Сочи вновь может вернуть себе эти соревнования. Но не забывайте, что там пройдет в 2020 году чемпионат мира".

16-17 сентября в Москве проходил исполком FIL. "Я очень доволен как организацией этого важного саммита, так и его итогами, - продолжил глава международной федерации. - Нам удалось обсудить очень много важных рабочих вопросов, уточнить календарь. Мы обсудили, как выполняются некоторые решения, принятые нами на летнем конгрессе в США".