МОК попросил "Пхенчхан-2018" отказаться от услуг THG, подозреваемой в билетных махинациях

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ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах попросил оргкомитет зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане не прибегать к услугам компании THG, которая подозревается в незаконном распространении билетов на соревнования Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Текст письма с обращением Баха приводит портал Insidethegames.
Компания THG являлась официальным дистрибьютором билетов на мероприятия Игр-2016 для Ирландии. Во время Олимпиады полиция Рио-де-Жанейро задержала представителя этой компании Кевина Мэллона, у которого были найдены более 800 билетов на самые популярные олимпийские мероприятия. Согласно показаниям свидетелей, некоторые из них заплатили Мэллону и его сообщникам по 25 тысяч реалов (около $8 тыс.) за возможность попасть на церемонию открытия Игр, хотя официальная стоимость каждого билета не превышала 1400 реалов (около $450).
"МОК попросил оргкомитет "Пхенчхан-2018" приостановить процесс утверждения THG в качестве официального дистрибьютора билетов для Ирландии", - написал Бах.
По делу о билетных махинациях подозреваемым также является временно сложивший с себя полномочия президента Национального олимпийского комитета Ирландии Патрик Хикки. По данным агентства Рейтер, в результате расследования удалось обнаружить, что схемы билетных махинаций во время Олимпиад действовали около 8 лет.