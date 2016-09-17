Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МОК попросил "Пхенчхан-2018" отказаться от услуг THG, подозреваемой в билетных махинациях

Спорт
17 сентября, 20:32 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 17, сентября. /ТАСС
Компания THG являлась официальным дистрибьютором билетов на мероприятия Игр-2016 для Ирландии
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах попросил оргкомитет зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане не прибегать к услугам компании THG, которая подозревается в незаконном распространении билетов на соревнования Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Текст письма с обращением Баха приводит портал Insidethegames.

Компания THG являлась официальным дистрибьютором билетов на мероприятия Игр-2016 для Ирландии. Во время Олимпиады полиция Рио-де-Жанейро задержала представителя этой компании Кевина Мэллона, у которого были найдены более 800 билетов на самые популярные олимпийские мероприятия. Согласно показаниям свидетелей, некоторые из них заплатили Мэллону и его сообщникам по 25 тысяч реалов (около $8 тыс.) за возможность попасть на церемонию открытия Игр, хотя официальная стоимость каждого билета не превышала 1400 реалов (около $450).

"МОК попросил оргкомитет "Пхенчхан-2018" приостановить процесс утверждения THG в качестве официального дистрибьютора билетов для Ирландии", - написал Бах.

По делу о билетных махинациях подозреваемым также является временно сложивший с себя полномочия президента Национального олимпийского комитета Ирландии Патрик Хикки. По данным агентства Рейтер, в результате расследования удалось обнаружить, что схемы билетных махинаций во время Олимпиад действовали около 8 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Республика Корея
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Бельгии ребенка впервые подвергли эвтаназии
2
Антиигиловская коалиция нанесла удары по сирийским войскам
3
Меркель рассчитывает на скорое продвижение в реализации "Минска-2"
4
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
5
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
6
Серебряный призер Паралимпиады-2016 не намерена совершать эвтаназию сразу после Игр
7
Единый день голосования 2016 года: ответы на вопросы о выборах
Темы дня
Реклама