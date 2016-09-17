"Локомотив" потерпел поражение от "Уфы" в матче РФПЛ

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" проиграл "Уфе" со счетом 0:1 в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Автоголом на 69-й минуте отметился капитан железнодорожников Ведран Чорлука. На 56-й минуте защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович не реализовал пенальти.
Этот матч стал первым домашним для наставника "Локомотива" Юрия Семина после его возвращения на тренерский мостик команды. До этого москвичи под его руководством провели две встречи на выезде - выиграли у "Краснодара" (2:1) и уступили московскому "Спартаку" (0:1).
После семи матчей "Локомотив" с 7 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. "Уфа", имея в активе 8 баллов, расположилась на 9-й строчке.
В следующем туре "Локомотив" 24 сентября в гостях сыграет против "Ростова", "Уфа" днем позже на выезде встретится со "Спартаком".