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Олимпийский чемпион Усик завоевал титул чемпиона мира в профессиональном боксе в 10-м бою

Спорт
18 сентября, 1:58 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 18, сентября. /ТАСС
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ВАРШАВА, 18 сентября. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр 2012 года украинец Александр Усик завоевал первый титул чемпиона мира в профессиональном боксе. В польском Гданьске он выиграл у хозяина ринга Кшиштофа Гловацкого по очкам и отобрал у него пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 90,71 кг.

Все судьи отдали победу Усику - 119:109, 117:111, 117:111.

29-летний Усик стал чемпионом мира всего в 10-м бою на профессиональном ринге, все предыдущие победы одержав нокаутом. Сейчас в его послужном списке 10 побед (9 нокаутом), ни одного поражения.

Украинец, выигравший в любительском боксе все возможные титулы - чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр, перешел в профессионалы в 2013 году, подписав контракт с промоутерской компанией братьев Кличко "К2 промоушн". Все предыдущие поединки он проводил на Украине за исключением одного - в Германии.

30-летний Гловацкий, в 2015 году сенсационно отобравший титул чемпиона мира WBO у немца Марко Хука после победы техническим нокаутом в 11-м раунде, не сумел защитить пояс во второй раз. Он потерпел первое поражение при 26 победах (16 нокаутом).

В этой весовой категории поясами чемпиона мира по двум версиям владеет россиянин Денис Лебедев - Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), по оставшейся, Всемирного боксерского совета (ВБС), - британец Тони Белью, пояс чемпиона мира "в отпуске" у россиянина Григория Дрозда.

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