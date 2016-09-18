СМИ: бой между боксерами Альваресом и Головкиным может состояться в сентябре 2017 года

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 18 сентября. /ТАСС/. Мексиканский боксер Сауль Альварес может провести бой против казахстанца Геннадия Головкина в сентябре 2017 года. Об этом сообщает телеканал ESPN со ссылкой на промоутера Альвареса Оскара де ла Хойю.
Ранее в воскресенье Альварес в 12-раундовом поединке выиграл у британца Лайама Смита нокаутом в 9-м раунде и отобрал у него пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Альварес отметил, что переговоры о бое с 34-летним казахстанцем велись и ранее. "Около месяца назад мы предлагали Головкину за бой в два или три раза больше, чем он получал до этого", - сказал мексиканец.
Головкин является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). 11 сентября он защитил свои титулы в бое против британца Келла Брука, победив его техническим нокаутом в 5-м раунде.