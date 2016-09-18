Российский теннисист Донской проиграл казахстанцу Кукушкину в матче Кубка Дэвиса

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Евгений Донской уступил казахстанцу Михаилу Кукушкину во втором матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана.

Встреча, которая началась в субботу, но из-за непогоды была перенесена на воскресенье, завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:2, 4:6, 6:2, 6:2 в пользу Кукушкина. Таким образом, общий счет матча стал 1-1.

Также в воскресенье запланированы матчи Донского против Александра Недовесова и Андрея Кузнецова - с Кукушкиным. Кроме того, состоится парный матч, в котором россияне Константин Кравчук и Андрей Рублев сыграют с казахстанцами Андреем Голубевым и Недовесовым.

Победитель матча между сборными России и Казахстана получит право сыграть в следующем сезоне в Мировой группе розыгрыша Кубка Дэвиса.

Матч проходит в Москве на корте Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча.