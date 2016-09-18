ФК "Манчестер Юнайтед" потерпел третье поражение подряд, проиграв "Уотфорду"

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение от "Уотфорда" со счетом 1:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей голами отметились Этьен Капу (34-я минута), Хуан Суньига (83) и Трой Дини (90 - с пенальти). У гостей мяч на счету Маркуса Рэшфорда (62).

Таким образом, подопечные Жозе Моуринью потерпели поражение в третий раз кряду во всех турнирах. В предыдущем туре чемпионата страны МЮ на "Олд Траффорд" проиграл "Манчестер Сити" (1:2), а в четверг в гостях уступил в матче группового этапа Лиги Европы голландскому "Фейенорду" (0:1).

После пяти матчей "Манчестер Юнайтед" с девятью очками занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре манкунианцы на своем поле встретятся с действующим чемпионом Англии "Лестером".