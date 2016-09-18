Словацкий велогонщик Саган завоевал золото чемпионата Европы в групповой гонке на шоссе

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Словак Петер Саган, который является гонщиком российской команды "Тинькофф", выиграл групповую гонку на чемпионате Европы по шоссейным велогонкам. Соревнования проходили во французской Бретани.

Второе место занял француз Жюлиан Алафилипп, бронзовую награду завоевал испанец Даниэль Морено.

Ранее на чемпионате Европы серебряная медалистка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро россиянка Ольга Забелинская заняла третье место в гонке с раздельным стартом.

Саган выступает за "Тинькофф" с 2015 года. В нынешнем сезоне словак стал победителем спринтерского зачета престижной веломногодневки "Тур де Франс". В 2015 году он выиграл золото чемпионата мира по шоссейным велогонкам в групповой гонке.

Ранее российский бизнесмен Олег Тиньков, являющийся владельцем "Тинькофф", заявил о прекращении финансирования команды по окончании сезона-2016. В связи с этим гонщики и персонал команды переходят в другие коллективы. Саган подписал трехлетний контракт с немецкой командой "Бора- Хансгрое".