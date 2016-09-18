Тарпищев: нынешний состав сборной по теннису продолжит играть в Мировой группе

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Нынешний состав мужской сборной России по теннису продолжит выступать в Мировой группе Кубка Дэвиса. Об этом журналистам заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В воскресенье российские теннисисты обыграли команду Казахстана и вышли в Мировую группу Кубка Дэвиса.

"Эта команда показала свой уровень и будет выступать дальше в Мировой группе. Нынешний состав очень перспективный, поэтому с ними связаны определенные надежды. И, конечно, я очень рад, что мы спустя много лет вернулись в Мировую группу", - сказал Тарпищев.

Решающее очко в матче плей-офф Мировой группы с командой Казахстана российской сборной принес Андрей Кузнецов, обыгравший Михаила Кукушкина - 6:1, 6:2, 6:2. Счет в матче до трех побед стал 3-1 в пользу россиян. Ранее Кузнецов одержал победу над Александром Недовесовым, а в парной встрече Константин Кравчук и Андрей Рублев обыграли Андрея Голубева и Недовесова. Единственное поражение из россиян потерпел Евгений Донской, который уступил Михаилу Кукушкину.