Теннисист Кузнецов считает лучшей свою игру против казахстанцев в Кубке Дэвиса

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Кузнецов назвал лучшей свою игру в матче плей-офф Кубка Дэвиса против команды Казахстана. Об этом он заявил ТАСС.

В воскресенье российские теннисисты обыграли команду Казахстана и вышли в Мировую группу Кубка Дэвиса. Решающее очко российской сборной принес Кузнецов, обыгравший Михаила Кукушкина - 6:1, 6:2, 6:2. Счет в матче до трех побед стал 3-1 в пользу россиян.

"Игра против Михаила Кукушкина была моей лучшей за всю карьеру в Кубке Дэвиса. Наша команда показала достаточно неплохую игру, несмотря на погодные условия. Теперь мы наконец-то вернулись в Мировую группу, это замечательно", - сказал Кузнецов.

Ранее Кузнецов одержал победу над Александром Недовесовым, а в парной встрече Константин Кравчук и Андрей Рублев обыграли Андрея Голубева и Недовесова. Единственное поражение из россиян потерпел Евгений Донской, который уступил Михаилу Кукушкину.