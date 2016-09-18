Комаров: финские хоккеисты не уступят североамериканцам в скорости в матче КМ

ТОРОНТО /Канада/, 18 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборной Финляндии по хоккею хватит сил, чтобы соревноваться в скорости с командой Северной Америки на Кубке мира. Такое мнение журналистам высказал нападающий финской команды Лео Комаров.

Финны сыграют со сборной Северной Америки (игроки не старше 23 лет) в ночь на 19 сентября. Начало матча в 03:00 мск.

"У нас все готовы, игра будет быстрой. Сил соревноваться в скорости с ними хватит, мы готовились к турниру все лето и, думаю, все будет нормально, - сказал Комаров. - Конечно, они в начале матча, наверное, будут действовать больше энергично. Но нам надо просто играть так, как мы можем, и все будет хорошо".

Комарова не удивили результаты первых матчей турнира - поражение команды США от сборной Европы и крупное поражение чехов от канадцев. "Канада здорово играла. Я бы не сказал, что американцы недооценили европейцев, поскольку здесь все игроки - звезды. Возможно, не получилось так, как они хотели", - подчеркнул он.

Игру сборной России финны детально пока не разбирали, отметил хоккеист. "У нас пока своих дел хватает", - отметил он.