Аргентинские теннисисты обыграли британцев и вышли в финал Кубка Дэвиса

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Сборная Аргентины по теннису выиграла у действующего обладателя Кубка Дэвиса команды Великобритании и вышла в финал турнира сезона-2016.

Победу в решающем пятом матче полуфинала одержал аргентинец Леонардо Майер, который обыграл британца Дэниела Эванса - 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Таким образом, счет в матче до трех побед стал 3-2 в пользу аргентинцев.

Ранее аргентинец Хуан Мартин дель Потро в пяти сетах обыграл вторую "ракетку" мира Энди Маррея, а британец Кайл Эдмунд в четырех сетах уступил Гвидо Пелье. В парном матче Энди и Джейми Маррей были сильнее дель Потро и Майера (3-1). Также Маррей в трех сетах одержал победу над Пельей. В пятом матче должен был сыграть дель Потро, но в последний момент он был заменен на Майера.

В финале аргентинцы встретятся со сборной Хорватии, которая в своем полуфинале была сильнее команды Франции (3-1).

Сборная Аргентины в пятый раз в своей истории вышла в финал Кубка Дэвиса. В решающем матче турнира они играли в 1981, 2006, 2008, 2011 годах, но ни разу не смогли одержать победу.

Кубок Дэвиса разыгрывается Международной федерацией тенниса с 1900 года, чаще других (32 раза) титул доставался команде США, 28 побед у австралийцев. В 2015 году Кубок Дэвиса в 10-й раз выиграли британцы, в финале в Генте обыграв команду Бельгии.