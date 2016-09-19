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Французский гонщик Симон Пажно стал чемпионом "Индикар"

Спорт
19 сентября, 4:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, сентября. /ТАСС
Россиянин Михаил Алешин из команды Schmidt Peterson Motorsports стал 11-м
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НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Французский пилот Симон Пажно из команды Penske стал чемпионом американской гоночной серии "Индикар" в сезоне-2016. В воскресенье он стал победителем заключительного, 16-го этапа, который прошел в Сономе.

Вторым к финишу пришел американец Грейам Рахал (Rahal Letterman Lanigan Racing), третьим - колумбиец Хуан Пабло Монтойя (Penske). Россиянин Михаил Алешин из команды Schmidt Peterson Motorsports стал 11-м.

В общем зачете 32-летний француз, который впервые в карьере стал чемпионом "Индикар", набрал 659 очков. Вторым стал его партнер по команде австралиец Уилл Пауэр (532), третьим - еще один представитель Penske бразилец Элио Кастроневес (504). Алешин стал 15-м (347).

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