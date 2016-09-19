Кожевников: матч КМ с североамериканцами станет для сборной РФ битвой за Сталинград

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Вторая игра на Кубке мира против команды Северной Америки (не старше 23 лет) станет битвой под Сталинградом для хоккеистов сборной России, так как отступать им уже некуда. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

В воскресенье на проходящем в канадском Торонто Кубке мира сборная России в стартовом матче уступила команде Швеции со счетом 1:2.

"Сборной России прежде всего не хватило скорости - шведы везде успевали, были быстрее, показав просто сумасшедший темп, можно сказать, что они сыграли идеально. Они играли очень плотно и накрывали наших хоккеистов, не давая принимать шайбу на скорости, в результате наши свалились на индивидуальную игру. За счет хорошего катания, возвращения назад и высокой скорости шведы перекрывали зоны и превосходили наших хоккеистов почти на каждом участке ледовой площадки, правда, их хватило на 59 минут. Также они не давали нам бросать, заставляя бить от синей линии - одним словом, шведам удалось погасить все наши сильные стороны", - сказал Кожевников.

По словам Кожевникова, российским нападающим приходилось глубоко возвращаться в собственную зону, чтобы компенсировать проблемы в обороне количеством игроков и помочь защитникам.

Также эксперт отметил, что почти все хоккеисты национальной команды сыграли на одном невысоком уровне, а ротация звеньев при скоростной игре шведов вряд ли принесла бы успешный результат.

"Все игроки, кроме вратаря Бобровского, провели не лучший матч, да еще шведы показали выдающиеся скорости, поэтому тренерскому штабу было сложно что-то предпринять. Не думаю, что при таком раскладе был смысл тасовать наигранные звенья, например, разбивать тройку Шипачева. Тем более, тренеры лучше видят и чувствуют игру, находясь на скамейке. Единственное, соглашусь с тем, что КХЛовцам можно было дать больше игрового времени, так как в их тройках хоть какими-то моментами игра была комбинационной, поэтому звену Шипачева стоило больше доверять", - подчеркнул Кожевников.

В матче против сборной Северной Америки отступать будет некуда

Следующую встречу на турнире сборная России проведет в ночь на вторник (начало - 03:00 мск) против команды Северной Америки, составленной из игроков США и Канады не старше 23 лет. В первой встрече североамериканцы разгромили финскую команду со счетом 4:1.

"Чтобы обыгрывать североамериканскую команду, нашей сборной необходимо прибавлять в общекомандной скорости, быстрее принимать решения. Ведь на маленькой площадке главное - быстрота, которая заставит соперников ошибаться. Сейчас у нас должен быть один девиз, как в битве за Сталинград - отступать некуда, Волга за нами", - заявил Кожевников.

Также по мнению собеседника ТАСС, основной причиной поражения является не столько отсутствие большого опыта российских тренеров в работе с НХЛовцами и на маленьких площадках, сколько слабая работа штаба по настрою команды в плане самоотдачи некоторых хоккеистов в игре. "Тренеры должны были требовать более жесткой игровой дисциплины, не отдавая слишком многое на откуп лидерам. Обидно, что с одной из лучших в мире линий нападения мы мало бросали и создали так мало голевых моментов", - добавил Кожевников.

Кубок мира является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз - в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Предстоящий розыгрыш Кубка мира станет третьим в истории, ранее турнир проходил в 1996 и 2004 годах в США и Канаде соответственно. Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Сборная России дошла до полуфинала Кубка мира (1996) и четвертьфинала в 2004 году.