Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кожевников: матч КМ с североамериканцами станет для сборной РФ битвой за Сталинград

Спорт
19 сентября, 13:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артур Кутуев
"Сейчас у нас должен быть один девиз, как в битве за Сталинград - отступать некуда, Волга за нами", - заявил двукратный олимпийский чемпион
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Вторая игра на Кубке мира против команды Северной Америки (не старше 23 лет) станет битвой под Сталинградом для хоккеистов сборной России, так как отступать им уже некуда. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Читайте также новости по теме:
Кубок мира по хоккею
© Gregory Shamus/Getty Images
Кубок мира по хоккею 2016 года. Расписание матчей и турнирные таблицы
Сборная Северной Америки обыграла команду Финляндии в матче Кубка мира по хоккею
Овечкин заявил, что почувствовал касание клюшки в эпизоде с незасчитанной шайбой

В воскресенье на проходящем в канадском Торонто Кубке мира сборная России в стартовом матче уступила команде Швеции со счетом 1:2.

"Сборной России прежде всего не хватило скорости - шведы везде успевали, были быстрее, показав просто сумасшедший темп, можно сказать, что они сыграли идеально. Они играли очень плотно и накрывали наших хоккеистов, не давая принимать шайбу на скорости, в результате наши свалились на индивидуальную игру. За счет хорошего катания, возвращения назад и высокой скорости шведы перекрывали зоны и превосходили наших хоккеистов почти на каждом участке ледовой площадки, правда, их хватило на 59 минут. Также они не давали нам бросать, заставляя бить от синей линии - одним словом, шведам удалось погасить все наши сильные стороны", - сказал Кожевников.

По словам Кожевникова, российским нападающим приходилось глубоко возвращаться в собственную зону, чтобы компенсировать проблемы в обороне количеством игроков и помочь защитникам.

Также эксперт отметил, что почти все хоккеисты национальной команды сыграли на одном невысоком уровне, а ротация звеньев при скоростной игре шведов вряд ли принесла бы успешный результат.

"Все игроки, кроме вратаря Бобровского, провели не лучший матч, да еще шведы показали выдающиеся скорости, поэтому тренерскому штабу было сложно что-то предпринять. Не думаю, что при таком раскладе был смысл тасовать наигранные звенья, например, разбивать тройку Шипачева. Тем более, тренеры лучше видят и чувствуют игру, находясь на скамейке. Единственное, соглашусь с тем, что КХЛовцам можно было дать больше игрового времени, так как в их тройках хоть какими-то моментами игра была комбинационной, поэтому звену Шипачева стоило больше доверять", - подчеркнул Кожевников.

 

В матче против сборной Северной Америки отступать будет некуда

 

Следующую встречу на турнире сборная России проведет в ночь на вторник (начало - 03:00 мск) против команды Северной Америки, составленной из игроков США и Канады не старше 23 лет. В первой встрече североамериканцы разгромили финскую команду со счетом 4:1.

"Чтобы обыгрывать североамериканскую команду, нашей сборной необходимо прибавлять в общекомандной скорости, быстрее принимать решения. Ведь на маленькой площадке главное - быстрота, которая заставит соперников ошибаться. Сейчас у нас должен быть один девиз, как в битве за Сталинград - отступать некуда, Волга за нами", - заявил Кожевников.

Также по мнению собеседника ТАСС, основной причиной поражения является не столько отсутствие большого опыта российских тренеров в работе с НХЛовцами и на маленьких площадках, сколько слабая работа штаба по настрою команды в плане самоотдачи некоторых хоккеистов в игре. "Тренеры должны были требовать более жесткой игровой дисциплины, не отдавая слишком многое на откуп лидерам. Обидно, что с одной из лучших в мире линий нападения мы мало бросали и создали так мало голевых моментов", - добавил Кожевников.

Кубок мира является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз - в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Предстоящий розыгрыш Кубка мира станет третьим в истории, ранее турнир проходил в 1996 и 2004 годах в США и Канаде соответственно. Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Сборная России дошла до полуфинала Кубка мира (1996) и четвертьфинала в 2004 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кубок мира по хоккею
В других СМИ
Реклама
Фото
6
"Анжи" с минимальным счетом обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховная рада планирует признать выборы в России нелегитимными
2
Уголовное дело возбуждено по факту убийства девушки в парке в центре Москвы
3
Антону Носику грозит два года колонии за экстремизм
4
Россия не присоединилась к обязательствам гуманитарного саммита в Стамбуле
5
Гражданин РФ подозревается в изнасиловании около 100 женщин на территории Белоруссии
6
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
7
СМИ: в России могут создать Министерство госбезопасности на основе ФСБ
Темы дня
Реклама