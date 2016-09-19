Мутко надеется, что российские легкоатлеты выступят на ЧМ-2017 в Лондоне

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МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Виталий Мутко пока не знает, когда Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) будет восстановлена в своих правах, однако надеется на участие российских легкоатлетов в чемпионате мира 2017 года в Лондоне. Об этом он рассказал журналистам.
"Мне пока сложно говорить о том, когда восстановят в правах ВФЛА, федерация сейчас трудится в этом направлении, - заметил Мутко. - Надеюсь, что на чемпионат мира в Лондон наши спортсмены поедут".
Все российские легкоатлеты, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, были отстранены от международных соревнований после дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Спортивный арбитражный суд (CAS) 21 июля отклонил апелляцию Олимпийского комитета России и 68 российских легкоатлетов, оставив в силе отстранение ВФЛА.
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа 2017 года.