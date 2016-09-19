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Адвокат: автогонщик Михаэль Шумахер не может ходить и стоять

Спорт
19 сентября, 14:02 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 19, сентября. /ТАСС
Ранее немецкая газета BUNTE со ссылкой на слова друга Шумахера сообщила, что у спортсмена наблюдаются улучшения
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Михаэль Шумахер

Михаэль Шумахер

© EPA/DIEGO AZUBEL, архив

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер не может ходить и стоять даже при помощи врачей. Об этом заявил суду адвокат спортсмена Феликс Дамм, слова которого приводит британская газета The Daily Mail.

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Ранее немецкая газета BUNTE со ссылкой на слова друга Шумахера сообщила, что у спортсмена наблюдаются улучшения и когда-нибудь он сможет снова ходить. Адвокат автогонщика выступил в немецком суде от имени семьи Шумахера, которая подала иск на издание за вмешательство в частную жизнь. Решение по делу будет объявлено в октябре 2016 года.

"Подобные заявления являются безответственными спекуляциями, которые порождают ложные надежды на выздоровление Шумахера", - также отметила менеджер спортсмена Сабина Кем.

В конце декабря 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года Шумахер проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера.

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