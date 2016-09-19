Адвокат: автогонщик Михаэль Шумахер не может ходить и стоять

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер не может ходить и стоять даже при помощи врачей. Об этом заявил суду адвокат спортсмена Феликс Дамм, слова которого приводит британская газета The Daily Mail.

Ранее немецкая газета BUNTE со ссылкой на слова друга Шумахера сообщила, что у спортсмена наблюдаются улучшения и когда-нибудь он сможет снова ходить. Адвокат автогонщика выступил в немецком суде от имени семьи Шумахера, которая подала иск на издание за вмешательство в частную жизнь. Решение по делу будет объявлено в октябре 2016 года.

"Подобные заявления являются безответственными спекуляциями, которые порождают ложные надежды на выздоровление Шумахера", - также отметила менеджер спортсмена Сабина Кем.

В конце декабря 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года Шумахер проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера.