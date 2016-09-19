Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РУСАДА: договор с UKAD истечет в конце года

Спорт
19 сентября, 18:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Однако договор с Национальным антидопинговым агентством Великобритании может быть продлен, заявила исполняющая обязанности главы РУСАДА Анна Анцелиович
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Договор о сотрудничестве между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Национальным антидопинговым агентством Великобритании (UKAD) завершится 31 декабря 2016 года, в то же время в этом документе есть пункт о возможности продления совместной деятельности в последующий период. Об этом сообщила ТАСС исполняющая обязанности главы РУСАДА Анна Анцелиович.

Смотрите также
Глава WADA Крейг Риди
WADA: найдем другое агентство, если UKAD прекратит сотрудничество с РУСАДА

РУСАДА и UKAD в конце января 2016 года подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с договоренностями со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) РУСАДА вместе с UKAD совместно занимаются планированием тестирования российских спортсменов, рассматривают заявки на выдачу терапевтического разрешения атлетам, которые из-за проблем со здоровьем вынуждены принимать лекарства из запрещенного списка. Также РУСАДА и UKAD совместно решают, в каких лабораториях будут исследоваться допинг-пробы.

"Срок действия соглашения истекает в конце года, - отметила Анцелиович. - Однако в этом документе есть пункт с возможностью продления".

"Мы продолжаем совместную работу, в том числе и по формированию национального пула допинг-тестирования спортсменов, - продолжила собеседница ТАСС. - Совсем недавно мы пересмотрели пул атлетов из зимних видов спорта в преддверии сезона".

И. о. руководителя РУСАДА также отметила, что в ближайшее время ждет информацию от международных федераций по летним видам спорта о том, кого из россиян они включат в свои пулы тестирования, после чего РУСАДА с UKAD начнут формировать национальный пул тестирования российских атлетов, представляющих летние виды спорта.

РУСАДА и UKAD не снижают темпы совместной работы

"Не могу сказать, что после Олимпийских игр в Рио-lе-Жанейро количество допинг-проб, взятых у российских спортсменов, сократилось по сравнению с прошлыми месяцами, - заметила собеседница агентства. - Я не хочу называть точную цифру, но могу сказать, что показатели находятся на определенном уровне и не снижаются".

Анцелиович также заметила, что два независимых эксперта WADA - австралиец Питер Николсон и Иева Лукосьют- Станикуниене из Литвы, приехавшие в Россию весной, - продолжают свою деятельность в РУСАДА. "У нас есть договоренность на два года, поэтому они продолжают оказывать нам содействие по реформированию", - подытожила собеседница ТАСС.

18 ноября 2015 года совет учредителей WADA на заседании в американском Колорадо-Спрингс утвердил решение комитета WADA о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации. Неделей позже во Франкфурте прошла встреча министра спорта РФ Виталия Мутко с руководством WADA, на которой была составлена дорожная карта по выходу из сложившейся ситуации. 10 декабря комиссия WADA прибыла в Москву с первым визитом. В эти же дни было определено, что Национальное антидопинговое агентство Великобритании будет помогать Российскому антидопинговому агентству осуществлять работу на территории России в период его несоответствия кодексу WADA.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российских легкоатлетов
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции на Кубке мира
6
"Анжи" с минимальным счетом обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В подмосковном коттеджном поселке Горки-2 совершено убийство
2
В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки
3
ВС Сирии: действие "режима тишины" сорвано боевиками
4
Рафаэль Надаль значится в очередном списке спортсменов Fancy Bears
5
Александр Кокорин: не ожидал такого резонанса от вечеринки в Монако
6
Лондон подтвердил свое участие в авиаударе международной коалиции по сирийским войскам
7
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
Темы дня
Реклама