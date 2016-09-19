РУСАДА: договор с UKAD истечет в конце года

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МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Договор о сотрудничестве между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Национальным антидопинговым агентством Великобритании (UKAD) завершится 31 декабря 2016 года, в то же время в этом документе есть пункт о возможности продления совместной деятельности в последующий период. Об этом сообщила ТАСС исполняющая обязанности главы РУСАДА Анна Анцелиович.
РУСАДА и UKAD в конце января 2016 года подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с договоренностями со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) РУСАДА вместе с UKAD совместно занимаются планированием тестирования российских спортсменов, рассматривают заявки на выдачу терапевтического разрешения атлетам, которые из-за проблем со здоровьем вынуждены принимать лекарства из запрещенного списка. Также РУСАДА и UKAD совместно решают, в каких лабораториях будут исследоваться допинг-пробы.
"Срок действия соглашения истекает в конце года, - отметила Анцелиович. - Однако в этом документе есть пункт с возможностью продления".
"Мы продолжаем совместную работу, в том числе и по формированию национального пула допинг-тестирования спортсменов, - продолжила собеседница ТАСС. - Совсем недавно мы пересмотрели пул атлетов из зимних видов спорта в преддверии сезона".
И. о. руководителя РУСАДА также отметила, что в ближайшее время ждет информацию от международных федераций по летним видам спорта о том, кого из россиян они включат в свои пулы тестирования, после чего РУСАДА с UKAD начнут формировать национальный пул тестирования российских атлетов, представляющих летние виды спорта.
"Не могу сказать, что после Олимпийских игр в Рио-lе-Жанейро количество допинг-проб, взятых у российских спортсменов, сократилось по сравнению с прошлыми месяцами, - заметила собеседница агентства. - Я не хочу называть точную цифру, но могу сказать, что показатели находятся на определенном уровне и не снижаются".
Анцелиович также заметила, что два независимых эксперта WADA - австралиец Питер Николсон и Иева Лукосьют- Станикуниене из Литвы, приехавшие в Россию весной, - продолжают свою деятельность в РУСАДА. "У нас есть договоренность на два года, поэтому они продолжают оказывать нам содействие по реформированию", - подытожила собеседница ТАСС.
18 ноября 2015 года совет учредителей WADA на заседании в американском Колорадо-Спрингс утвердил решение комитета WADA о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации. Неделей позже во Франкфурте прошла встреча министра спорта РФ Виталия Мутко с руководством WADA, на которой была составлена дорожная карта по выходу из сложившейся ситуации. 10 декабря комиссия WADA прибыла в Москву с первым визитом. В эти же дни было определено, что Национальное антидопинговое агентство Великобритании будет помогать Российскому антидопинговому агентству осуществлять работу на территории России в период его несоответствия кодексу WADA.